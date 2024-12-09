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Миколаїв передав захисникам покращені дрони та теплові пушки

Дрони, які Миколаїв передав бійцям 126 бригади ТрО, скрин з відео Миколаївської міської радиДрони, які Миколаїв передав бійцям 126 бригади ТрО, скрин з відео Миколаївської міської ради

Миколаїв передав бійцям 126 бригади територіальної оборони дрони та теплові пушки.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, це покращені дрони, які можуть летіти ще далі та нести більше.

«Тому зможуть більш ефективно вбивати наших ворогів. Також передаємо теплові пушки, я сподіваюся, вони покращать умови перебування особового складу на позиціях», — сказав він.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва за даними 2023 року спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйона гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

У вересні 2024 року Миколаївська міська рада передала на потреби Сил оборони України матеріальну допомогу вартістю понад 7 мільйонів гривень.

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