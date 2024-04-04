Денис Шмигаль і Евіка Сіліня. Фото: уряд Латвії

Найближчим часом Латвія відправить в Україну безпілотники власного виробництва на загальну суму 1 мільйон євро.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня під час спільної пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем, інформують у латвійському уряді.

— Ми працюємо з латвійськими підприємцями для розвитку індустрії виробництва безпілотників. Нині комплектуються вантажі в Україну з дронами латвійського виробництва, щоб поставити їх найближчим часом. Незабаром ми відправимо в Україну перші дрони вартістю 1 мільйон євро, — сказала Евіка Сіліня.

Вона додала, що в межах «Коаліції дронів» Латвія планує у 2024 році виділити на закупівлю безпілотників для України не менше ніж 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні чергову партію авто, конфіскованих у п’яних водіїв.