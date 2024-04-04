Найближчим часом Латвія відправить в Україну безпілотники власного виробництва на загальну суму 1 мільйон євро.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня під час спільної пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем, інформують у латвійському уряді.
— Ми працюємо з латвійськими підприємцями для розвитку індустрії виробництва безпілотників. Нині комплектуються вантажі в Україну з дронами латвійського виробництва, щоб поставити їх найближчим часом. Незабаром ми відправимо в Україну перші дрони вартістю 1 мільйон євро, — сказала Евіка Сіліня.
Вона додала, що в межах «Коаліції дронів» Латвія планує у 2024 році виділити на закупівлю безпілотників для України не менше ніж 10 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні чергову партію авто, конфіскованих у п’яних водіїв.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
Найближчим часом Латвія відправить в Україну безпілотники власного виробництва на загальну суму 1 мільйон євро.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня під час спільної пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем, інформують у латвійському уряді.
— Ми працюємо з латвійськими підприємцями для розвитку індустрії виробництва безпілотників. Нині комплектуються вантажі в Україну з дронами латвійського виробництва, щоб поставити їх найближчим часом. Незабаром ми відправимо в Україну перші дрони вартістю 1 мільйон євро, — сказала Евіка Сіліня.
Вона додала, що в межах «Коаліції дронів» Латвія планує у 2024 році виділити на закупівлю безпілотників для України не менше ніж 10 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні чергову партію авто, конфіскованих у п’яних водіїв.