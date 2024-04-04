Конфісковані авто. Фото: DELFI

Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні чергову партію авто, конфіскованих у п’яних водіїв.

Про це повідомляє LSM із посиланням на рішення уряду Латвії.

Зазначається, що девʼять авто призначені для військової адміністрації міста Генічеськ Херсонської області, армійських частин Міноборони, Харківського центру допомоги Valkiva, ради селища Китайгород, комунального некомерційного підприємства «Львівське територіальне медичне товариство», а також медичного Інституту Національної академії медичних наук України.

Загалом Латвія передасть Україні партію з 12 автівок.

Як відомо, протягом 2023 року Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв.

Раніше повідомлялося, що сейм Латвії у першому читанні ухвалив поправки до закону «‎Про дорожній рух»‎, які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.

Нагадаємо, в Естонії дали пів року для авто з номерами РФ, щоб власники їх вивезли з країни.