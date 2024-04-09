В Україні стартувала соціальна ініціатива «Шини рвуться в бій»: кожен може надіслати уживані шини захисникам на передову.
До акції підключилася «Нова пошта», через яку шини можна відправити безкоштовно.
«Нашим військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами», — йдеться у повідомленні.
Як долучитись до проєкту «Шини рвуться в бій»:
Яка гума необхідна:
Типорозмір
Профіль
Протектор
Стан
«Нова пошта» доставлятиме шини власним коштом, а фонд «Зампотех» «взуватиме» авто військових прямо на передовій, організувавши чотири мобільні майстерні. Наразі проєкт організував 2 тисячі шин для окремих бригад української армії, однак, враховуючи активні бойові дії, такої кількості вистачить щонайбільше на місяць.
Нагадаємо, Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.
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В Україні стартувала соціальна ініціатива «Шини рвуться в бій»: кожен може надіслати уживані шини захисникам на передову.
До акції підключилася «Нова пошта», через яку шини можна відправити безкоштовно.
«Нашим військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами», — йдеться у повідомленні.
Як долучитись до проєкту «Шини рвуться в бій»:
Яка гума необхідна:
Типорозмір
Профіль
Протектор
Стан
«Нова пошта» доставлятиме шини власним коштом, а фонд «Зампотех» «взуватиме» авто військових прямо на передовій, організувавши чотири мобільні майстерні. Наразі проєкт організував 2 тисячі шин для окремих бригад української армії, однак, враховуючи активні бойові дії, такої кількості вистачить щонайбільше на місяць.
Нагадаємо, Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.