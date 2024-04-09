В Україні стартувала соціальна ініціатива «Шини рвуться в бій»: кожен може надіслати уживані шини захисникам на передову.

До акції підключилася «Нова пошта», через яку шини можна відправити безкоштовно.

«Нашим військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами», — йдеться у повідомленні.

Як долучитись до проєкту «Шини рвуться в бій»:

авторизуйтесь у Telegram-боті @zampotech_bot і опишіть характеристики гуми, яку передаєте;

вкажіть у заявці найближче вантажне відділення «Нової пошти» ;

якщо гума підходить під актуальні потреби окремих бригад, вам нададуть промокод на її безкоштовне відправлення;

принесіть гуму до вантажного відділення.

Яка гума необхідна:

Типорозмір

R16;

R15, R17;

R18, R20 (тільки в дуже гарному стані).

Профіль

не низькопрофільні, потрібна висота 60 і вище;

чим ширше і вище тим краще.

Протектор

зимовий;

тракторний, інакше «болотяний»;

з маркуванням АТ/МТ.

Стан

без пошкоджень;

не «лисі»;

залишок протектору не менше 50%.

«Нова пошта» доставлятиме шини власним коштом, а фонд «Зампотех» «взуватиме» авто військових прямо на передовій, організувавши чотири мобільні майстерні. Наразі проєкт організував 2 тисячі шин для окремих бригад української армії, однак, враховуючи активні бойові дії, такої кількості вистачить щонайбільше на місяць.

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