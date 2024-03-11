FPV дрон в роботі. Фото з відкритих джерел

Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

На придбання дронів замовник планує витратити 695 тисяч 500 гривень.

Характеристики предмету закупівлі. Скриншот з тендерної документації

Переможець тендеру має поставити безпілотник замовнику до 15 травня. Надалі БПЛА передадуть на потреби Збройних Сил України.

Твар має бути новим та мати гарантію — 12 місяців від дати постачання замовнику.

Нагадаємо, раніше Олександр Сєнкевич опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

Зокрема з бюджету міста у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Крім того, планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

Нещодавно депутати Миколаївської міськради підтримали ідею збільшити на 500 мільйонів гривень фінансування програми допомоги військовим «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки».