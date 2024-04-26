Патрульний катер від Естонії. Фото: Міноборони Естонії

Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.

Про це повідомило Міноборони Естонії

«Естонія передала Україні два патрульні катери у координації з союзником Данією», - йдеться у повідомленні.

Там додали, що така допомога допомагає Україні в забезпеченні життєво важливих морських маршрутів та захисту своїх вод від російської агресії.

Нагадаємо, у березні очільник міністерства оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва у четвер 21 березня оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Йшлося про пакет на 20 мільйонів євро, до якого увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси