Очільник міністерства оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва у четвер 21 березня оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Україні передадуть допомоги на 20 мільйонів євро, до якого увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси, повідомляє пресслужба Міноборони Естонії.

— Ми склали цей пакет допомоги, зосередившись на тому, щоб надати максимальну користь Україні, але водночас не зменшити обороноздатність Естонії, — сказав Ханно Певкур.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у Києві. Фото: Міноборони Естонії

Пакет включає безвідкотні протитанкові гармати, вибухові речовини, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру та багато іншого. Також пакет допомоги включає снаряди калібру 155 мм, що є додатковим внеском Естонії в ініціативу ЄС щодо відправлення в Україну мільйона снарядів. Внесок Естонії частково профінансує Данія. Точну кількість боєприпасів не розголошують з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Німеччина 19 березня оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро, включаючи боєприпаси та бронетехніку.