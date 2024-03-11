Первомайськ отримав нову техніку від Аугсбурга / Фото опублікував виконком Первомайської міськради

У Первомайську, що на Миколаївщині, 10 березня відбулася передача нової техніки комунальним підприємствам громади від німецького міста Аугсбург.

Про це повідомили у Виконавчому комітеті Первомайської міськради.

У 2023 році між містами Первомайськ та Аугсбургом (Німеччина) була підписана угода про партнерство.

За цією угодою, під час візиту делегації з Первомайська у лютому 2024 року, обербургомістр Аугсбурга Єва Вебер передала міському голові Олегу Демченку документи та ключі від нових вантажних автомобілів та технічного оснащення. Техніку вдалося в найкоротший термін доставити до Первомайська.

Первомайськ отримав нову техніку від Аугсбурга / Фото опублікував виконком Первомайської міськради Первомайськ отримав нову техніку від Аугсбурга / Фото опублікував виконком Первомайської міськради

Нагадаємо, на потреби Первомайської селищної громади Миколаївщини передали пожежний автомобіль, кошти на який зібрали шведські благодійники.