Морпіхи отримали комплекти тепловізійної аеророзвідки. Фото: Повернись живим

Фонд «Повернись живим» спільно з Укрексімбанком передали 25 комплектів тепловізійної аеророзвідки для бригад морської піхоти Збройних сил.

П’ять із них отримали бійці 36-ї ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського з Миколаївщини, повідомили у фонді.

На обладнання зібрали 18,2 мільйона гривень у рамках проєкту «Цілевказання». Ініціатива стартувала торік 30 листопада і завершилася 1 березня 2024 року.

Крім 36 ОБрМП, по 5 комплектів також отримали 35, 37, 38 окремі бригади морської піхоти та 140-й окремий розвідувальний батальйон. Кожен комплект тепловізійної аеророзвідки містить, зокрема:

3 DJI Mavic 3 thermal;

планшет із картою памʼяті та підсумком;

антена для підсилення сигналу;

15 акумуляторів та 15 флешок;

зарядну станцію.

Морпіхи отримали комплекти тепловізійної аеророзвідки. Фото: Повернись живим Морпіхи отримали комплекти тепловізійної аеророзвідки. Фото: Повернись живим Морпіхи отримали комплекти тепловізійної аеророзвідки. Фото: Повернись живим

За допомогою цього обладнання морська піхота може ефективніше коригувати вогонь і виявляти ворожі позиції.

— Комплекти тепловізійної аеророзвідки дають можливість морпіхам ефективно працювати в темну пору доби. Адже саме вночі противник переміщує техніку, вивозить поранених, поповнює боєприпаси тощо. Завдяки наявності антен для підсилення сигналу бійці можуть керувати дронами з укриття, також вони стійкіші проти засобів РЕБ. Такі комплекти — це перевірене рішення. Вони добре себе зарекомендували на полі бою, — розповів Андрій Нагорний, керівник військового відділу Фонду «Повернись живим».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» офіцеру 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського майору Миколі Дубілєву.