Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» офіцеру 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського майору Миколі Дубілєву.
Про це повідомили у пресслужбі 36-ї окремої бригади.
Церемонія відзначення українських воїнів відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.
«Щодня, ризикуючи власним життям, наші герої знищують ворога та докладають надзусиль заради Перемоги України», – зазначили в пресслужбі.
Крім того, Верховний головнокомандувач Збройних сил передав орден «Золота Зірка» батькові полеглого Героя України — артилериста, підполковника Володимира Торшина.
«Під час боїв у місті Маріуполі він особисто керував вогнем свого підрозділу й уражав противника у складних умовах міста. Володимир Торшин загинув 22 березня 2022 року в Маріуполі, зазнавши смертельного поранення внаслідок авіаудару та артилерійського обстрілу», – йдеться в повідомленні.
Раніше Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом «Золота Зірка» трьох військових, які захищали Миколаївщину.
Нагадаємо, миколаївському загиблому військовому льотчику Данилу Мурашку присвоїли посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» офіцеру 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського майору Миколі Дубілєву.
Про це повідомили у пресслужбі 36-ї окремої бригади.
Церемонія відзначення українських воїнів відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.
«Щодня, ризикуючи власним життям, наші герої знищують ворога та докладають надзусиль заради Перемоги України», – зазначили в пресслужбі.
Крім того, Верховний головнокомандувач Збройних сил передав орден «Золота Зірка» батькові полеглого Героя України — артилериста, підполковника Володимира Торшина.
«Під час боїв у місті Маріуполі він особисто керував вогнем свого підрозділу й уражав противника у складних умовах міста. Володимир Торшин загинув 22 березня 2022 року в Маріуполі, зазнавши смертельного поранення внаслідок авіаудару та артилерійського обстрілу», – йдеться в повідомленні.
Раніше Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом «Золота Зірка» трьох військових, які захищали Миколаївщину.
Нагадаємо, миколаївському загиблому військовому льотчику Данилу Мурашку присвоїли посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».