Володимир Зеленський вручає нагороду морпіху Миколі Дубілєву. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» офіцеру 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського майору Миколі Дубілєву.

Про це повідомили у пресслужбі 36-ї окремої бригади.

Церемонія відзначення українських воїнів відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

«Щодня, ризикуючи власним життям, наші герої знищують ворога та докладають надзусиль заради Перемоги України», – зазначили в пресслужбі.

Крім того, Верховний головнокомандувач Збройних сил передав орден «Золота Зірка» батькові полеглого Героя України — артилериста, підполковника Володимира Торшина.

«Під час боїв у місті Маріуполі він особисто керував вогнем свого підрозділу й уражав противника у складних умовах міста. Володимир Торшин загинув 22 березня 2022 року в Маріуполі, зазнавши смертельного поранення внаслідок авіаудару та артилерійського обстрілу», – йдеться в повідомленні.

Раніше Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом «Золота Зірка» трьох військових, які захищали Миколаївщину.

Нагадаємо, миколаївському загиблому військовому льотчику Данилу Мурашку присвоїли посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».