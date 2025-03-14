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«Частина інформаційної війни», — мер Миколаєва про фейки щодо терактів у школах міста

Одна із шкіл Миколаєва. Фото: архів «МикВісті»Одна із шкіл Миколаєва. Фото: архів «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував повідомлення про нібито теракти та стрілянину в школах міста. За його словами, у місті спокійна.

Про це він написав в Telegram-каналі.

Він зазначив, що отримав багато повідомлень він містян щодо повідомлень в анонімних телеграм-каналах.

«Це частина інформаційної війни: РФ поширює фейки, щоб дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку. Адже страх за дітей — найсильніша емоція, на яку розраховують пропагандисти. Офіційно заявляю: ситуація у місті спокійна, жодних терактів немає», — зазначив він.

Мер міста додав, що відповідні служби вже займаються, щоб виявити цих «терористів». Також він закликав містян довіряйте лише перевіреним джерелам, не ведіться на провокації.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського, Верховної ради та Кабміну з пропозицією залучити поліцейських охорони до перевірки навчальних закладів міста у разі повідомлень про мінування.

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