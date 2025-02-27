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Миколаївська міськрада звернулась до президента з пропозиціями щодо пришвидшення реагування на фейкові мінування

Укриття в миколаївському ліцеї №55, фото «МикВісті»Укриття в миколаївському ліцеї №55, фото «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського, Верховної ради та Кабміну з пропозицією залучити поліцейських охорони до перевірки навчальних закладів міста у різі повідомлень про мінування.

Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні сесії Миколаївської міської ради у четвер, 27 лютого, повідомляють «МикВісті».

Раніше на депутатських комісіях керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко пояснила, що посади таких поліцейських в школах та садках вводились у 2023 році, але тоді навчальні заклади Миколаєва не працювали і місто не брало участь у цьому проєкті.

Вона додала, що поліцейські служби освітньої безпеки під час повідомлень про мінування могли б перевіряти територію і у разі виявлення підозрілих предметів викликати фахівців.

Також у зверненні пропонується надати право команді реагування обстежувати заклади освіти та у разі відсутності небезпеки дозволяти продовжувати навчання.

Скриншот зверненняСкриншот звернення

В свою чергу депутат Федір Панченко запропонував додати до проєкту рішення звернення ще й до керівництва поліції, щоб збільшити кількість груп реагування та пришвидшити процес розмінування.

«Як я розумію, найбільша проблема саме в цьому. Іноді цієї процедури доводиться чекати дуже довго, іноді буває по декілька днів», — зазначив він.

Під час голосування депутати одноголосно підтримали проєкт рішення.

Як відомо, у січні та лютому в Миколаєві майже не щодня фіксували повідомлення про замінування всіх шкіл міста, а також будівлі обласної ради, кабінету начальника Головного управління поліції області та офісів деяких компаній.  

У зв'язку з цим у Миколаєві розробили алгоритм для керівників комунальних підприємств, шкіл, лікарень та інших установ на випадок повідомлення про замінування.

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