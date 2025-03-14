В центрі Одеси застрелили чоловіка: ЗМІ пишуть, що вбито активіста Ганула

Поліція на місці вбивства чоловіка в Одесі, фото: Нацполіція

Вранці 14 березня у Приморському районі Одеси невідомий вистрілив у чоловіка та втік. Постраждалий загинув на місці.

Про це повідомили поліція Одеської області та місцеве видання «Думська».

Інцидент стався близько 10:30. На місці події працює слідчо-оперативна група та криміналісти, які встановлюють усі обставини злочину. Поліція веде пошуки нападника.

За даними «Думської», трагедія сталася на проспекті Українських Героїв, а загиблим може бути активіст і волонтер Демʼян Ганул. Також вони зазначають, що в чоловіка вистрелили два рази із «короткоствола».

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Деякі місцеві Telegram-канали вже опублікували фото загиблого. Однак офіційного підтвердження особи чоловіка поки що немає. Розслідування триває.

Нагадаємо, що 4 травня 2023 року одеський волонтер Демʼян Ганул написав у соцмережах, що його побили троє чоловіків у військовій формі. За його словами, вони запросили його на зустріч у кафе, а потім напали, звинувачуючи в тому, що він не купляв їм автомобілі. Один із нападників знімав усе на телефон, і Ганул вважає, що це робилося для звіту перед замовниками, пише «Бабель».

Зазначається, що чоловік не пов’язував напад зі своєю волонтерською діяльністю, а вважав, що причина — його критика мера Одеси Геннадія Труханова.

Згодом з’явилися нові подробиці. Спочатку Ганул назвав військову частину, де, на його думку, служили нападники, але потім повідомив, що їх звідти вигнали. Самі військові записали відеозвернення, в якому заявили, що волонтер їх спровокував і вкрав автомобілі. На відео вони були озброєні.

Пізніше у Києві затримали одного з підозрюваних — Олександра Білого, який запросив Ганула на зустріч. Під час обшуку в нього виявили зброю та посвідчення учасника територіальної оборони Києва. Білий заперечує свою причетність до нападу і стверджує, що нічого не знав.

Також слід зазначити, що вночі 7 вересня, під час комендантської години на площі 10 квітня в Одесі активісти Владислав Балінський та Демʼян Ганул розбили зображення Володимира Леніна та радянську зірку.

Активісти з площі зняли лише одну пару радянських символів, після чого очікували на приїзд поліції. На відео, яке опублікував Ганул, він звернувся до місцевої влади з проханням демонтувати інше зображення та зірку поруч «толерантно, відповідно до вимог закону».

Вранці 22 вересня вони вдруге намагалися зняти барельєф ордена Леніна та медаль «Золота зірка» на площі 10 квітня, але поліція зупинила їх. Демʼян Ганул зазначив, що він прийшов завершити те, що було почато два тижні тому.