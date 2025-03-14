На Одещині прибило до узбережжя морську міну
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- Альона Коханчук
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11:00, 14 березня, 2025
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Військовослужбовці Військово-морських сил ЗСУ знищили морську міну, виявлену біля берегів Одеської області.
Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
«Військовим моряками знищено чергову морську міну», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що небезпечний боєприпас виявили біля берегів Одещини. Морську міну знищили методом дистанційного підриву.
Нагадаємо, що цьогоріч 22 січня військові моряки також знищили морську міну, яку винесло на узбережжя Одеської області.
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