На Одещині прибило до узбережжя морську міну

Морська міна, фото з depositphotos

Військовослужбовці Військово-морських сил ЗСУ знищили морську міну, виявлену біля берегів Одеської області.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

«Військовим моряками знищено чергову морську міну», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що небезпечний боєприпас виявили біля берегів Одещини. Морську міну знищили методом дистанційного підриву.

Нагадаємо, що цьогоріч 22 січня військові моряки також знищили морську міну, яку винесло на узбережжя Одеської області.