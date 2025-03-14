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На Одещині прибило до узбережжя морську міну

Морська міна, фото з depositphotosМорська міна, фото з depositphotos

Військовослужбовці Військово-морських сил ЗСУ знищили морську міну, виявлену біля берегів Одеської області.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

«Військовим моряками знищено чергову морську міну», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що небезпечний боєприпас виявили біля берегів Одещини. Морську міну знищили методом дистанційного підриву.

Нагадаємо, що цьогоріч  22 січня військові моряки також знищили морську міну, яку винесло на узбережжя Одеської області.

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