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США відновлюють постачання модернізованих бомб GLSDB для України

США відновлюють постачання модернізованих бомб GLSDB для України, фото: ukrinform.uaСША відновлюють постачання модернізованих бомб GLSDB для України, фото: ukrinform.ua

США планують відновити постачання Україні високоточних планерних бомб GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), які були модернізовані для протидії російським системам радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на два незалежні джерела, обізнані із ситуацією.

Очікується, що оновлені GLSDB можуть повернутися на поле бою вже найближчими днями, оскільки їхні запаси вже знаходяться в Європі. Востаннє українські військові використовували ці боєприпаси кілька місяців тому.

Раніше отримані GLSDB виявилися вразливими до російських систем глушіння, що значно знижувало їхню ефективність. У зв’язку з цим за останні тижні було проведено 19 випробувальних запусків оновлених версій, які мають покращену стійкість до засобів РЕБ.

GLSDB — це високоточні керовані боєприпаси з дальністю дії до 161 км (100 миль), що поєднують у собі авіаційну бомбу GBU-39 та ракетний двигун M26. Вони дають змогу завдавати ударів по російських логістичних об’єктах і складах боєприпасів за межами лінії фронту.

Закупівля цих боєприпасів відбувалася за часів адміністрації президента США Джо Байдена в межах Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (Security Assistance Initiative).

Нагадаємо, що ввечері 11 березня стало відомо, що Сполучені Штати Америки негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Міністерство національної оборони Польщі підтвердило відновлення постачань американської зброї Україні через хаб у польському Жешуві.

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