Польща підтвердила відновлення постачань американської зброї Україні через хаб у Ясьонці

Павел Залевський. Фото: Getty Images

Міністерство національної оборони Польщі підтвердило відновлення постачань американської зброї Україні через хаб у польському Жешуві.

Про це повідомляють заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський та заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

«Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України», — написав Павел Залевський у соцмережі Х у вівторок ввечері

В свою чергу Павло Паліса також підтвердив цю інформацію.

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«Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись», — зазначив він.

Нагадаємо, що ввечері 11 березня стало відомо, що Сполучені Штати Америки негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Також голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Нагадаємо, що під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.

Слід також нагадати, що Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.