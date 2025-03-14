На ремонт дороги у Новому Бузі, яку руйнують фури на шляху до портів Миколаєва, потрібно ₴100 млн

Ремонт дороги Р-55 «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг». Фото: Єдина будівельна компанія

На капітальний ремонт дороги по вулиці Цибулька у місті Новий Буг, через яку проїжджають вантажівки на шляху до портів Миколаєва, потрібно 100 мільйонів гривень.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив мер Нового Бугу Максим Лагодієнко.

За його словами, на підтримуючий ремонт дороги по вулиці Цибулька щорічно з місцевого бюджету доводилось виділяти від 2 до 3 мільйонів гривень.

— Фури, які їдуть сьогодні з Кривого Рогу у порти Миколаєва, йдуть через наше місто. Кожного року ми виділяли 2-3 мільйони гривень на ремонт дороги. І для ремонту цієї дороги, як мені вже прорахували, треба близько 100 мільйонів власних коштів. Тому ця проблематика у нас дуже така актуальна, — сказав Максим Лагодієнко.

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Водночас, додав мер, ремонту потребує частина дороги Р-55, яка проходить через Новий Буг. Дорожнє покриття там зняли ще до повномасштабної війни, однак роботи так і не розпочалися.

— Це дуже проблемне питання. Наскільки я знаю, зараз тривають роботи від Возсіятського до межі колишнього Новобузького району. Там вже майже завершені роботи по бетонній дорозі. І ще 24 кілометри залишилось до Нового Буга. Для нас це проблема, тому що велике навантаження автомобілів йдуть через місто. Плюс на тій ділянці дороги Р-55, яка йде вздовж міста, ще до війни зняли покриття. І у планах було розпочати роботи на початку березня 2022 року. Там стоїть пилюка, особливо в літній період — неможливо навіть дихати нашим мешканцям, — сказав Максим Лагодієнко.

Ремонт дороги від Нового Бугу до Возсіятського дозволив би вирішити питання вантажівок, які рухаються через місто у бік Миколаєва, додав міський голова.

— Наразі якби Р-55, від Нового Бугу до Возсіятського, була в цьому році побудована, ми б вирішили питання великовантажного транспорту. Тобто всі вантажівки з продукцією йшли б на порти спочатку до Возсіятського, а далі по бетонній лінії на Миколаїв, й не руйнували б інші відрізки дороги. Тому що на відрізках дороги Новий Буг, Баштанка і навіть у сторону Миколаєва зараз уже з'явилася колійність, — сказав Максим Лагодієнко.

Нагадаємо, у лютому 2025 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область розраховує отримати 500 мільйонів гривень із державного бюджету для ремонту дороги Р-55 «Новий Буг — Веселинове».

Ремонт траси Р-55 «Новий Буг – Веселинове»

Капітальний ремонт автодороги Р-55 «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг» розпочався у вересні 2021 року. Роботи проводились на ділянці протяжністю 28 км від села Новомиколаївка до Нового Бугу. Підрядник ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія», а загальна вартість робіт складає майже 1,7 мільярда гривень.

Ремонт передбачав використання цементобетонного покриття, яке є більш стійким до високих температур і морозів. Завершити роботи планувалось до кінця 2024 року.

У 2022 році Служба автодоріг Миколаївщини анонсувала завершення реконструкції до кінця 2023 року. За словами глави відомства Олександра Антощука, ремонт дороги дозволить значно знизити транзитний транспорт, що зараз проходить через Миколаїв на маршруті Одеса.

Згідно з даними, опублікованими в системі ProZorro, загалом, з жовтня 2023 року на ремонт дороги Р-55 «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг» витратили понад 248 мільйонів гривень.

Вже у 2024 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на капітальний ремонт 5 кілометрів дороги державного значення Р-55 «Одеса — Вознесенськ — Новий Буг» за 507,3 мільйона гривень.