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Кім хоче цього року відремонтувати дорогу з Нового Бугу в Веселинове

Ремонт дороги Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компаніяРемонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компанія

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область розраховує отримати 500 мільйонів гривень із державного бюджету для ремонту дороги Р-55 «Новий Буг — Веселинове». 

Він про це він розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

Віталій Кім зазначив, що це кошти, які були зекономлені у рамках фінансування дорожніх проєктів та повернуті державі.

— Ми зекономили 500 мільйонів гривень, які надійшли від Держагентства автодоріг, і повернули їх до бюджету. Але при цьому є домовленість, що ці кошти можуть бути спрямовані на ремонт дороги «Новий Буг — Веселинове», якої спочатку не було у списку об’єктів для фінансування, — зазначив Віталій Кім.

За його словами, подібний підхід застосовується й до інших проєктів, зокрема будівництва водогону з Нової Одеси до Миколаєва. Завдяки перегляду технічних рішень вартість проєкту знизилася з 8 до 5 мільярдів гривень. Очікується, що частину заощаджених коштів можуть спрямувати на інші важливі для області проєкти, зокрема на систему очищення води.

Ремонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компаніяРемонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компанія
Ремонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компаніяРемонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компанія

Ремонт траси Р-55 «Новий Буг – Веселинове»

Капітальний ремонт автодороги Р-55 «Одеса-Вознесенськ-Новий Буг» розпочався у вересні 2021 року. Роботи проводились на ділянці протяжністю 28 км від села Новомиколаївка до Нового Бугу. Підрядник ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія», а загальна вартість робіт складає майже 1,7 мільярда гривень.

Ремонт передбачав використання цементобетонного покриття, яке є більш стійким до високих температур і морозів. Завершити роботи планувалось до кінця 2024 року.

У 2022 році Служба автодоріг Миколаївщини анонсувала завершення реконструкції до кінця 2023 року. За словами глави відомства Олександра Антощука, ремонт дороги дозволить значно знизити транзитний транспорт, що зараз проходить через Миколаїв на маршруті Одеса.

Згідно з даними, опублікованими в системі ProZorro, загалом, з жовтня 2023 року на ремонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг витратили понад 248 мільйонів гривень.

Вже у 2024 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на капітальний ремонт 5 кілометрів дороги державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг за 507,3 мільйона гривень.

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