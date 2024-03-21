Навчання українських військових на F-16 у США. Фото: уряд Нідерландів

Нідерланди мають намір передати Україні перші винищувачі F-16 у другій половині 2024 року.

Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен сказала в інтерв’ю Reuters.

— Я впевнена, що цього літа ми почнемо постачання F-16... спочатку Данія, ми маємо графік, тож в другій половині року нідерландські F-16 підуть цим же шляхом, — сказала вона.

Нідерланди також спрямують 350 мільйонів євро на закупівлю озброєння для F-16 та придбання сучасних безпілотних літаків-розвідників.

Також Нідерланди пообіцяли надати 2 мільярди євро військової допомоги Україні у 2024 році. Значна частина піде на закупівлю боєприпасів і безпілотників.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс дав згоду на перевезення територією країни деякої зброї для України та на навчання українських пілотів на F-16 у навчальному центрі на території країни.