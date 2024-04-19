Допомога Україні. Фото з відкритих джерел.

Нідерланди нададуть понад 200 мільйонів євро на ініціативи щодо постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів.

Про це повідомила міністерка оборони Кайса Оллонгрен під час засідання Ради Україна — НАТО 19 квітня, пише hromadske.

Посадовиця наголосила, що ситуація в Україні може «стати критичною», тому зараз міжнародні партнери «повинні зробити все можливе». За її словами, ресурси, на які Нідерланди виділили кошти, вже в Європі та «якнайшвидше надійдуть до України».

Країна скерує 150 мільйонів євро на німецьку ініціативу щодо ППО для України, щоб забезпечити швидке постачання засобів. Крім того, Міноборони закуповує засоби ППО малої дальності на 60 мільйонів євро, які, зокрема, можна використовувати для боротьби з безпілотників.

Раніше Нідерланди виділили 4,4 мільярдів євро на допомогу Україні. Кошти на військову та гуманітарну підтримку надійдуть у період 2024-2026 років.