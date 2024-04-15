Допомога Україні. Фото з відкритих джерел.

Нідерланди виділили 4,4 мільярдів євро на допомогу Укріїні. Кошти на військову та гуманітарну підтримку надійдуть у перілд 2024-2026 років.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Нідерландів.

Крім допомоги Україні, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони. З цією метою Міноборони країни отримуватиме додаткові 500 мільярдів євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди мають намір передати Україні перші винищувачі F-16 у другій половині 2024 року.