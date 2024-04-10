Зерносховище. Фото для ілюстрації

Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

Про це на брифінгу 9 квітня розповіла виконуюча обов'язки начальника Вознесенської райадміністрації Антоніна Шарата, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що на Миколаївщині програма стартувала у січні цього року. Реєстрація фермерів тривала до 4 лютого. До участі у програмі допускалися сільськогосподарські виробники, що мають щонайменше 100 гектарів землі.

Антоніна Шарата також наголосила, що з 1 травня розпочинається реєстрація на отримання дотацій з державного бюджету для низки сільськогосподарських підприємств.

— Громади підтримують, розʼяснюють сільгоспвиробникам про можливості участі у отриманні дотацій з державного бюджету. З 1 травня почнеться реєстрація на отримання дотацій сільськогосподарським підприємствам, що утримують велику рогату худобу, зокрема корів, а також поголівʼя овець і кіз, — зазначила Антоніна Шарата.

Виконуюча обов'язки начальника Вознесенської райадміністрації Антоніна Шарата

Нагадаємо, що у 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Окрім того, цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.