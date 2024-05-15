США виділили Україні чергову військову допомогу. Фото з відкритих джерел

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про виділення додаткових двох мільярдів доларів допомоги Україні.

Про це він сказав на брифінгу в МЗС України.

«Ми маємо додаткову допомогу, яка зараз у дорозі. Насправді, деяка допомога вже прибула. Але сьогодні я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові два мільярди доларів фінансової та військової допомоги Україні», — сказав Ентоні Блінкен.

У межах цієї допомоги організовують перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Він має три напрямки: надання зброї вже на зараз; інвестування в українську оборонку; та закупівля зброї для України з інших країн, а не лише зі США.

Держсекретар США зазначив, що вся увага наразі прикута до північного сходу України, де росіяни намагаються наступати. Він запевнив, що оголошена допомога має надійти вже найближчим часом для допомоги Силам оборони.

«Ми поспішаємо з боєприпасами, броньованими машинами, ракетами, ППО. Намагаємося прискорити їхню доставку на фронт, щоб захистити солдатів та цивільних. Системи ППО — звісно ж, є найвищим пріоритетом. Ми сфокусовані у наших розмовах на деталях того, що ми робимо, щоб знайти більше ППО та доставити їх до України. Можу сказати, що для нас це є нагальним та пріоритетним питанням», — сказав Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що агентство США з міжнародного розвитку виділило понад 190 мільйонів доларів на програму, у межах якого надаватиме Україні необхідну допомогу у сфері енергетики протягом 5 років.