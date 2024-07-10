У ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Про рух дронів над регіоном повідомив начальник ОВА Віталій Кім близько 22:25.
Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідували миколаївські вогнеборці.
Інших обстрілів на територіх Миколаївськох області не зафіксовано.
Російська армія 8 липня завдала ракетних ударів по ряду українських міст: Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську, Краматорську та Словʼянську.
Крім того, обстріли фіксувались і на території Миколаївської області. Зокрема вдень близько 11:50 в області відпрацювала система ППО, яка знищила крилаті ракети. Через падіння уламків на відкритих територій сталось декілька пожеж.
Близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
Пізніше Віталій Кім повідомив, що ворожа ракета влучила по території фермерського господарства. Постраждали двоє жителів, зокрема 5-річна дитина.
Загалом постраждали від російської атаки 8 липня усі чотири райони області.
У ніч на 9 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по Баштанському району. Уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27-ми та 38-ми років. В ОВА повідомляють, що вони обоє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
У ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Про рух дронів над регіоном повідомив начальник ОВА Віталій Кім близько 22:25.
Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідували миколаївські вогнеборці.
Інших обстрілів на територіх Миколаївськох області не зафіксовано.
Російська армія 8 липня завдала ракетних ударів по ряду українських міст: Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську, Краматорську та Словʼянську.
Крім того, обстріли фіксувались і на території Миколаївської області. Зокрема вдень близько 11:50 в області відпрацювала система ППО, яка знищила крилаті ракети. Через падіння уламків на відкритих територій сталось декілька пожеж.
Близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
Пізніше Віталій Кім повідомив, що ворожа ракета влучила по території фермерського господарства. Постраждали двоє жителів, зокрема 5-річна дитина.
Загалом постраждали від російської атаки 8 липня усі чотири райони області.
У ніч на 9 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по Баштанському району. Уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27-ми та 38-ми років. В ОВА повідомляють, що вони обоє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.