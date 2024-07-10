Робота миколаївських вогнеборців, ілюстративне фото: ДСНС Миколаївщини

У ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Про рух дронів над регіоном повідомив начальник ОВА Віталій Кім близько 22:25.

Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідували миколаївські вогнеборці.

Інших обстрілів на територіх Миколаївськох області не зафіксовано.

Обстріл Миколаївщини 8 липня

Російська армія 8 липня завдала ракетних ударів по ряду українських міст: Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську, Краматорську та Словʼянську.

Крім того, обстріли фіксувались і на території Миколаївської області. Зокрема вдень близько 11:50 в області відпрацювала система ППО, яка знищила крилаті ракети. Через падіння уламків на відкритих територій сталось декілька пожеж.

Близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Пізніше Віталій Кім повідомив, що ворожа ракета влучила по території фермерського господарства. Постраждали двоє жителів, зокрема 5-річна дитина.

Загалом постраждали від російської атаки 8 липня усі чотири райони області.

Ракетний удар 9 липня

У ніч на 9 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по Баштанському району. Уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27-ми та 38-ми років. В ОВА повідомляють, що вони обоє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.