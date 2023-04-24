Уночі 24 квітня горіла церква УПЦ МП у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області та магазин. Підозрюваного у підпалі затримали.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

У поліції повідомили, що підозрюваного у підпалі храму Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині, та магазину оперативно затримали.

Зловмисником виявився 34-річний житель села Іспас. З чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого.

Нагадаємо, що Російські пропагандистські ЗМІ поширювали в мережі інформацію про підпал «чергової» церкви УПЦ (так званого Московського патріархату), цього разу вже нібито в селі Новополтавка Миколаївської області.