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Уночі 24 квітня горіла церква УПЦ МП у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області та магазин. Підозрюваного у підпалі затримали.
Про це повідомляє поліція Чернівецької області.
У поліції повідомили, що підозрюваного у підпалі храму Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині, та магазину оперативно затримали.
Зловмисником виявився 34-річний житель села Іспас. З чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого.
Нагадаємо, що Російські пропагандистські ЗМІ поширювали в мережі інформацію про підпал «чергової» церкви УПЦ (так званого Московського патріархату), цього разу вже нібито в селі Новополтавка Миколаївської області.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Уночі 24 квітня горіла церква УПЦ МП у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області та магазин. Підозрюваного у підпалі затримали.
Про це повідомляє поліція Чернівецької області.
У поліції повідомили, що підозрюваного у підпалі храму Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині, та магазину оперативно затримали.
Зловмисником виявився 34-річний житель села Іспас. З чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого.
Нагадаємо, що Російські пропагандистські ЗМІ поширювали в мережі інформацію про підпал «чергової» церкви УПЦ (так званого Московського патріархату), цього разу вже нібито в селі Новополтавка Миколаївської області.