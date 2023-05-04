Трьом чиновникам Вознесенської міськради оголосили підозру через закупівлю напівпричепів за завищеними цінами.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Як повідомлялося раніше, серед затриманих — заступник міського голови Вознесенська Андрій Жуков.

«За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури трьом посадовим особам Вознесенської міської ради та підприємиці повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинененому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані, діючи за попередньою змовою між собою та зловживаючи службовим становищем, забезпечили проведення виконавчим комітетом Вознесенської міської ради закупівлі транспортних засобів – напівпричепів, без використання електронної системи закупівель «Prozorro» за завищеними цінами.

У прокуратурі вважають, що вони завдяки цьому протиправно заволоділи коштами місцевого бюджету Вознесенської міськради у розмірі майже 1 мільйона гривень.

Вирішується питання щодо підготовки клопотання про відсторонення чиновників від займаних посад та обрання усім підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Миколаївській області за оперативного супроводу Служби безпеки України в області.

За вказані дії підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Начальник ГУ НП в Миколаївській області Сергій Шайхет повідомив, що серед затриманих чиновників також двоє спеціалістів з бухгалтерського обліку міської ради.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд арештував мера Одеси Геннадія Труханова у справі «заводу «Краян», але зменшив йому розмір застави з майже 31 до 13 мільйонів гривень.