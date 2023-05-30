Вранці 30 травня, у Москві було чутно вибухи, після яких місцева влада заявила про атаку дронів на місто та пошкодження будинків.

Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та російські засоби масової інформіції.

Так, ранкові вибухи лунали в деяких районах Москви та в Підмосков'ї. Після цього Собянін заявив про атаку БПЛА.

— Сьогодні вранці внаслідок атаки БПЛА у кількох будинках сталися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста знаходяться на місцях подій. Вони з'ясовують обставини того, що сталося", – йдеться в повідомленні мера російської столиці.

Сергій Собянін також повідомив, що від влучання дронів, набито були пошкоджені два будинки. Мешканців кількох під’їздів цих будинків, за словами мера Москви, евакуювали на час роботи екстрених служб.

Російські ЗМІ пишуть, що атаці на Москву брали участь 32 дрони, нібито 19 з них вдалося збити, а три потрапили до житлових будинків.

Однак, у Сергія Шойгу заявили, що російська столиця вранці, 30 травня, була атакована лише 8 безпілотниками, які всі, нібито «‎були вражені»‎. Причому три з них були «‎пригнічені засобами радіоелектронної боротьби»‎, через що навіть «‎втратили управління і відхилилися від намічених цілей»‎. Ще п'ятьох безпілотників нібито збито за допомогою «‎Панцир-С»‎ у Підмосков'ї.

Але, російські медіа загалом наводять таку статистку:

19 збиті на підльоті (Рублівка, Красногірський район, Істринський район, Нова Москва, Апрелівка, Власиха);

близько 10 зачепилися за дерева та впали (Одінцовський район, ТіНАО);

3 потрапили до житлових будинків (Ленінський проспект, Профспілкова вулиця, вулиця Атласова).

В атаці Кремль звинуватив Україну.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «‎українською ДРГ»‎.

Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.

Після чого, Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «‎смуги безпеки»‎ для захисту українців.

Водночас речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не заохочують Україну проводити атаки за межами своєї території. Але Україна сама має вирішувати, як проводити військові операції.