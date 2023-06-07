Під Херсоном, 5 червня, загинув миколаївський тренер і багаторазовий чемпіон з пауерліфтингу Олексій Слющенко, який захищав Україну у лавах 123-ї бригади, що базується в Миколаївській області.

Про це виданню «НикВести» повідомили родичі загиблого.

Олексій Слющенко, відомий своїми досягненнями в пауерліфтингу, був багаторазовим чемпіоном України з даного виду спорту. Крім того, він отримав титул чемпіона світу у 2012 році на змаганнях, які проходили у Празі. У 2018 році Олексій Слющенко отримав звання чемпіона України з бодібілдингу. Також він працював тренером у спортклубах Миколаєва.

Як відомо, після початку вторгнення російських військ на територію України 2022 року воїни 123-ої ОБрТрО захищали Миколаїв і Миколаївську область.