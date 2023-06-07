Через руйнування Каховської ГЕС зруйновано точку забору з Дніпра, яка забезпечувала водопостачання Миколаєва.

Про це в ефірі телемарафону увечері, 7 червня, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, найближчим часом вода у Миколаєві буде, тому що сховища заповнені. Але все ж ризик припинення водопостачання високий.

— Через скоєний росіянами теракт у нас є руйнування нульової точки водозабору з Дніпра. Це позначка мінус 10 метрів, вона затоплена та зруйнована. Уряд виділяє кошти на її відновлення у тому числі. Щодо питної води зараз, то вона є, заповнені сховища. Але при цьому загроза залишається – без води може залишитися Миколаїв, – сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, 6 червня очільник Миколаївської ОВА сказав, що в найближчі 10 днів навпаки очікується покращення якості води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.