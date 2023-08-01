Російське Міноборони заявило, що вночі 1 серпня Україна нібито атакувала морськими дронами патрульні кораблі Чорноморського флоту, які були за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя.

Про це повідомляє Міноборони РФ у Telegram

Окупанти заявили, що нібито відбили атаку і знищили всі три безекіпажні катери ЗСУ.

«Сьогодні вночі збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома морськими безекіпажними катерами патрульні кораблі «Сергій Котов» і «Василь Биков» Чорноморського флоту, які виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу країна-терорист втратила ще 500 загарбників. Тож загальна кількість ліквідованих вже сягнула 246 690 бійців.