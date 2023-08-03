Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва Національної гвардії ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Посадовці цього закладу безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.
При цьому учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.
Таким чином з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно «преміювали» себе на загальну суму майже 1 мільйон бюджетних гривень.
За даними слідства, до організації «схеми» причетний керівник навчального центру Нацгвардії.
Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них — троє старших офіцерів.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.
На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).
Трьом його підлеглим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
Раніше повідомлялося, що троє депутатів Київради вступили до ТРО, отримували зарплатню та рік не приходили на службу.
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Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва Національної гвардії ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Посадовці цього закладу безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.
При цьому учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.
Таким чином з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно «преміювали» себе на загальну суму майже 1 мільйон бюджетних гривень.
За даними слідства, до організації «схеми» причетний керівник навчального центру Нацгвардії.
Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них — троє старших офіцерів.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.
На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).
Трьом його підлеглим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
Раніше повідомлялося, що троє депутатів Київради вступили до ТРО, отримували зарплатню та рік не приходили на службу.