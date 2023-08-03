Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва Національної гвардії ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовці цього закладу безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

При цьому учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

Таким чином з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно «преміювали» себе на загальну суму майже 1 мільйон бюджетних гривень.

За даними слідства, до організації «схеми» причетний керівник навчального центру Нацгвардії.

Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них — троє старших офіцерів.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.

На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Трьом його підлеглим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що троє депутатів Київради вступили до ТРО, отримували зарплатню та рік не приходили на службу.