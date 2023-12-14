Миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.
Про це пише Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що у 2015 році обвинувачений використав заздалегідь неправдиві статутно-реєстраційні документи для реєстрації членами фермерського господарства шістьох осіб, які не є родичами голови господарства та інших членів господарства.
Надалі вказані особи на підставі поданих заяв і за згодою голови відповідно до рішень Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області отримали у власність землю, що знаходилась у державні власності та перебувала у оренді фермерського господарства.
Внаслідок таких дій земельні ділянки загальною площею майже 43 гектари вибули з державної власності, чим державі завдано шкоду на суму понад 1,3 мільйона гривень.
На незаконно вилучені із власності держави земельні ділянки накладено арешт.
Йому загрожує загрожує до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.
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Миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.
Про це пише Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що у 2015 році обвинувачений використав заздалегідь неправдиві статутно-реєстраційні документи для реєстрації членами фермерського господарства шістьох осіб, які не є родичами голови господарства та інших членів господарства.
Надалі вказані особи на підставі поданих заяв і за згодою голови відповідно до рішень Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області отримали у власність землю, що знаходилась у державні власності та перебувала у оренді фермерського господарства.
Внаслідок таких дій земельні ділянки загальною площею майже 43 гектари вибули з державної власності, чим державі завдано шкоду на суму понад 1,3 мільйона гривень.
На незаконно вилучені із власності держави земельні ділянки накладено арешт.
Йому загрожує загрожує до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.