Миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.

Про це пише Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що у 2015 році обвинувачений використав заздалегідь неправдиві статутно-реєстраційні документи для реєстрації членами фермерського господарства шістьох осіб, які не є родичами голови господарства та інших членів господарства.

Надалі вказані особи на підставі поданих заяв і за згодою голови відповідно до рішень Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області отримали у власність землю, що знаходилась у державні власності та перебувала у оренді фермерського господарства.

Внаслідок таких дій земельні ділянки загальною площею майже 43 гектари вибули з державної власності, чим державі завдано шкоду на суму понад 1,3 мільйона гривень.

На незаконно вилучені із власності держави земельні ділянки накладено арешт.

Йому загрожує загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.