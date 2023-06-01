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Прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйона гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.

Про це йдеться у повідомленні Миколаївської обласної прокуратури.

Згідно з даними прокуратури, міська рада не має повноважень для розпорядження землями державної власності. Тим паче, будівництво на зазначеній ділянці документально заборонене, так як вона знаходиться в межах прибережної захисної смуги Південного Бугу та має загальноміське значення.

— Спірна земельна ділянка входить в межу прибережної захисної смуги річки Південний Буг та розташована в ландшафтно-рекреаційній зоні загальноміського значення, де будівництво індивідуального житла заборонено чинною містобудівною документацією, — йдеться в повідомленні.

До того ж, земельна ділянка перебувала у постійному користуванні державного підприємства «Миколаївське лісове господарство». Так, без вилучення у останнього, міськрада прийняла рішення передати ділянку у приватну власність для індивідуального житлового будівництва.

— Внаслідок прийняття міською радою оскаржуваного рішення з державної власності усупереч вимог земельного, водного, лісового та містобудівного законодавства вибула ділянка урочища «Варварівське» Андріївського лісництва, — пишуть в прокуратурі.

Так, окружна прокуратура звернулася з позовом в інтересах Миколаївської облдержадміністрації до Миколаївської міської ради про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні зазначеною земельною ділянкою.

Нагадаємо, Господарський суд Миколаївської області скасував державну реєстрацію права оренди земельної ділянки площею 1400 м2 і вартістю 2,6 мільйона гривень, розташованої поблизу міжміського автовокзалу.

Раніше управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міськради виграло всі суди щодо повернення зеленої зони біля центрального автовокзалу, де у березні 2021 року почалася забудова.

Як повідомлялося навесні 2021 року, ТОВ ВКП «Алекта» розпочала підготовчі роботи та зведення металевих конструкцій по вулиці Пограничній на розі проспекту Богоявленського у районі міжміського автовокзалу. Це викликало суспільний резонанс, оскільки роботи велися на зеленій зоні та під час них були знесені дерева.

Представники «Алекти», які довгий час орендували земельну ділянку, пояснили, що планують будувати торгівельний центр. Однак у міськраді роботи визнали незаконними.