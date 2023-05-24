Господарський суд Миколаївської області скасував державну реєстрацію права оренди земельної ділянки площею 1400 м2 і вартістю 2,6 мільйона гривень, розташованої поблизу міжміського автовокзалу.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Прокуратурою встановлено, що Миколаївською міською радою надано зазначену земельну ділянку в оренду суб’єкту господарювання для благоустрою та обслуговування зелених насаджень без права забудови.

«Однак, по закінченню терміну дії договору оренди земельну ділянку орендарем не повернули, натомість, в порушення законодавства та без належних на те правових підстав до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено зміни щодо продовження дії договору оренди. Всі ці незаконні дії спрямовані на протиправне, всупереч умов договору, будівництво на вказаній ділянці комерційного об’єкту, що викликало суспільний резонанс», — йдеться у повідомленні.

Окружна прокуратура міста Миколаєва звернулась з позовом до суду щодо скасування реєстрації права оренди.

Відзначається, що під час розгляду позову прокурора відповідачем добровільно повернуто земельну ділянку міській раді у травні поточного року.

Раніше управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міськради виграло всі суди щодо повернення зеленої зони біля центрального автовокзалу, де у березні 2021 року почалася забудова.

Як повідомлялося навесні 2021 року, ТОВ ВКП «Алекта» розпочала підготовчі роботи та зведення металевих конструкцій по вулиці Пограничній на розі проспекту Богоявленського у районі міжміського автовокзалу. Це викликало суспільний резонанс, оскільки роботи велися на зеленій зоні та під час них були знесені дерева.

Представники «Алекти», які довгий час орендували земельну ділянку, пояснили, що планують будувати торгівельний центр. Однак у міськраді роботи визнали незаконними.