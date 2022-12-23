Управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета выиграло все суды и вернет городу зеленую зону возле центрального автовокзала, где в марте 2021 года началась скандальная застройка.

Об этом свидетельствует справка о рассмотрении данного дела, имеющаяся в распоряжении «НикВести».

Как сообщалось весной 2021 года, ООО ПКП «Алекта» приступило к подготовительным работам и возведению металлических конструкций по улице Пограничной на углу проспекта Богоявленского в районе междугороднего автовокзала. Это вызвало общественный резонанс, поскольку работы велись на зеленой зоне и во время них были снесены деревья.

Представители «Алекты», долгое время арендовавшие земельный участок, объяснили, что планируют строить торговый центр. Однако в горсовете работы сочли незаконными.

Летом 2021 года Управление ГАСК НГР провело проверку соблюдения ООО ПКП «Алекта» требований законодательства в сфере градостроительной деятельности. Тогда был установлен факт приведения предприятием недостоверных данных в сообщении о начале выполнения подготовительных работ к строительству. После этого специалисты управления составили протокол о нарушениях в сфере градостроительной деятельности и вынесли предписание об устранении нарушений требований законодательства.

ООО ПКП «Алекта» было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного п.1 ч.2 ст.2 Закона Украины «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности» и оштрафовано на 23 тысячи 790 гривен.

Кроме того, на директора «Алекты» Николая Павлюченко составили постановление об админнарушениях и наложили штраф в размере 5 тысяч 100 гривен.

Не соглашаясь с этим, Николай Павлюченко обратился в Николаевский окружной административный суд с исковыми требованиями к Управлению ГАСК, чтобы отменить штрафы и выводы проверки.

В результате судебных заседаний решением Николаевского окружного административного суда в удовлетворении исковых требований ООО ПКП «Алекта» и Николаю Павлюченко было полностью отказано.

Решение суда пока не вступило в силу, однако в управлении уже обратились о предоставлении копии решения с отметкой о дате вступления в законную силу.

Напомним, в марте 2021 года в Николаеве начали устанавливать забор на территории зеленой зоны, расположенной неподалеку от здания автовокзала. Рабочие вырыли отверстия в земле, залили их цементом и установили у них основания будущего забора. Это вызвало негодование общественности.