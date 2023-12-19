Вчора, 19 грудня, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 18 грудня, об 11:13 та 12:38 по селу Дніпровське Куцурубської громади ворог здійснив пуск безпілотних літальних апаратів невстановленого типу зі скиданням осколкових боєприпасів. Інформація щодо руйнувань та постраждалих не надходила.
Також вчора, 18 грудня, о 15:08 та сьогодні, 19 грудня, о 03:52 артилерійських обстрілів та з РСЗВ зазнав Очаків. Пошкоджено будівлі в рекреаційній зоні узбережжя.
Раніше повідомлялося, що вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.
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Вчора, 19 грудня, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 18 грудня, об 11:13 та 12:38 по селу Дніпровське Куцурубської громади ворог здійснив пуск безпілотних літальних апаратів невстановленого типу зі скиданням осколкових боєприпасів. Інформація щодо руйнувань та постраждалих не надходила.
Також вчора, 18 грудня, о 15:08 та сьогодні, 19 грудня, о 03:52 артилерійських обстрілів та з РСЗВ зазнав Очаків. Пошкоджено будівлі в рекреаційній зоні узбережжя.
Раніше повідомлялося, що вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|