Вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.

Постраждалих немає, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 17 грудня, близько 12:05 ворог атакував село Дніпровське Куцурубській громаді. Внаслідок застосування ворогом безпілотного літального апарату невстановленого типу пошкоджено приватний будинок.

Також вчора, 17 грудня, о 11:52 та 20:55 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій лінії Очакова.

До того ж протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один ворожий БпЛА «Shahed-131/136».

Раніше повідомлялося, що впродовж суботи, 16 грудня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли територію Миколаївської області.