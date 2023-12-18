Вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.
Постраждалих немає, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 17 грудня, близько 12:05 ворог атакував село Дніпровське Куцурубській громаді. Внаслідок застосування ворогом безпілотного літального апарату невстановленого типу пошкоджено приватний будинок.
Також вчора, 17 грудня, о 11:52 та 20:55 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій лінії Очакова.
До того ж протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один ворожий БпЛА «Shahed-131/136».
Раніше повідомлялося, що впродовж суботи, 16 грудня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли територію Миколаївської області.
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Вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.
Постраждалих немає, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 17 грудня, близько 12:05 ворог атакував село Дніпровське Куцурубській громаді. Внаслідок застосування ворогом безпілотного літального апарату невстановленого типу пошкоджено приватний будинок.
Також вчора, 17 грудня, о 11:52 та 20:55 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій лінії Очакова.
До того ж протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один ворожий БпЛА «Shahed-131/136».
Раніше повідомлялося, що впродовж суботи, 16 грудня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли територію Миколаївської області.