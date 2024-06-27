Депутати миколаївської обласної ради 8-го скликання Юрій Кормишкін («Наш край») та Руслан Нерода («За майбутнє») склали мандати.

Рішення підтримали під час позачергової сесії у четвер, 27 червня, повідомляє кореспондент «НикВести».

Питання були розглянуті раніше на комісіях та президії Миколаївської обласної ради.

Зокрема рішення про складення мандату Юрія Кормишкіна проголосували 41 депутат, рішення Руслана Нероди підтримали 39 депутатів.

Руслан Нерода («За майбутнє»), архівне фото: «НикВести» Юрій Кормишкін («Наш край»), архівне фото: «НикВести»

Нагадаємо, що про своє рішення скласти повноваження депутат Юрій Кормишкін повідомив 17 червня, заявивши, що йде з політики.

18 червня депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову.

Вже 19 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

Нагадаємо, що Руслан Нерода та Юрій Кормишкін були обрані депутатами Миколаївської обласної ради 8-го скликання в листопаді 2020 року.

Зазначимо, що на сесії облради в березні Миколаївська обласна рада підтримала дострокове припинення повноважень депутатки від партії «За майбутнє» Оксани Калюжної та Альони Карої.

Перша планувала скласти повноваження ще у грудні 2023 року, аргументуючи це тим, що планувала переїхати за кордон. Однак депутатський корпус вмовив її додатково обдумати своє рішення.

В березні 2023 року ще п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.