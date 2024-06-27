Точка розливу води по вул. Молодогвардійська, 53

Державні санітарні інспектори виявили в кіосках Миколаєва забруднену бактеріями воду — власникам пунктів розливу запропонували негайно виправити ситуацію.

Про це повідомили в управлінні держпродспоживслужби в Миколаївській області.

У червні санінспектори перевірили 65 пунктів розливу питної води в Заводському районі. Під час перевірок звертали увагу на стан обладнання та виконання пропозицій попередніх обстежень.

Було відібрано 24 зразки води для лабораторних досліджень. Результати показали, що вода не відповідає санітарним нормам у таких пунктах розливу:

вул. Молодогвардійська, 53;

вул. Крилова, 13;

вул. Ізмалкова, 36.

Підприємствам, у підпорядкуванні яких знаходяться ці пункти розливу, оперативно надані відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

«НикВести» перевірили пункти розливу, які за висновками санінспекції не відповідають нормам. Всі вони обслуговуються приватними компаніями.

Слід зазначити, що по вулиці Крилова,13 є дві точки розливу води, тож не відомо в якій з них санінспекція виявила бактеріальне забруднення доочищеної води.

Точка розливу води по вул. Крилова,13 Точка розливу води по вул.Крилова,13

Точка розливу води по вул. Молодогвардійська, 53 Точка розливу води по вул. Молодогвардійська, 53

Крім того, по вулиці Ізмалкова, 36 взагалі немає точки розливу доочищеної води.

Точка розливу води Ізмалкова, 36 Точка розливу води Ізмалкова, 36

У квітні 2024 року санінспекція також перевіряла 11 компаній, які постачають питну воду, і оглянули 62 кіоски з водою в Центральному районі Миколаєва. Воду перевірили на санітарний стан та наявність необхідної інформації про її склад і виробника.

Виявилося, що вода з деяких кіосків не відповідає гігієнічним вимогам:

вул. Колодязна, 3 — перевищення рівня сульфатів в 1,6 рази і сухого залишку в 1,15 рази;

вул. 3-я Слобідська, 51 — бактеріальне забруднення;

вул. Колодязна, 35-А — бактеріальне забруднення.

Власникам кіосків також були надані рекомендації для усунення порушень.

Нагадаємо, що у червні 2023 року депутати Миколаївської міської ради з другої спроби затвердили програму «Доступна вода». Зокрема на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду 2023 році планувалося направити з міського бюджету 37,6 мільйонів гривень. Ці кошти мали витратити на обслуговування станцій зворотного осмосу, яких на сьогодні у Миколаєві 145. Як відомо, вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Також до програми додали Миколаївський зоопарк. Він отримуватиме кошти з міського бюджету на обслуговування, утримання та ремонт систем очищення води.

Секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.

Водночас повідомлялося, що з початку 2023 року «Миколаївоблтеплоенерго» забезпечило містян питною водою на загальну суму 22 мільйони гривень, однак станом на жовтень ще не отримало компенсацію за програмою «Доступна вода», повідомив директор підприємства Микола Логвінов.

Тоді в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що розраховують, що вже у листопаді облтеплоенерго зможе отримати цю компенсацію. Однак у листопаді цього не сталося.

Крім того, у 2024 році на реалізацію програми «Доступна вода» планують витратити з бюджету Миколаєва 64,1 мільйони гривень. Ці кошти впродовж наступного року збираються витратити на експлуатацію систем очищення води та ремонт свердловини, зокрема закупівлю матеріалів, запчастин та обладнання.

Також депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова запропонувала розробити програму контролю якості питної води, зокрема у артезіанських свердловинах.