«Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету Миколаєва цього року планують витратити 37 мільйонів гривень, не є питною.

Це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань законності та гласності, яке відбулось у середу, 24 травня, повідомляють «НикВести».

На прохання голови комісії, депутатки Олени Кісельової, заступник директора Департаменту ЖКГ Ігор Набатов доповів щодо проекту рішення міської ради про затвердження цільової програми «Доступна вода». На обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень.

За словами Ігоря Набатова, обслуговуванням частини від загальної кількості систем зворотнього осмосу, які у кількості 145 штук Миколаїв отримав у вигляду гуманітарної допомоги, буде займатися комунальне підприємство ДЄЗ «Пілот». Також частина систем будуть обслуговувати КП «Миколаївоблтеплоенерго» та заклади охорони здоров’я, на територіях яких встановлені системи з доочистки води.

Відповідаючи на питання депутата, чиновник повідомив, що пропонується визначити саме КП ДЄЗ «Пілот» як профільне підприємство з обслуговування цих систем, оскільки саме це підприємство наразі є отримувачем бюджетних коштів.

— Протягом 2022 року до Миколаєва була доставлена значна кількість систем зворотнього осмосу, яка установлювалася на системах водозабору як з річки Південний Буг, так і на системах, які качають воду зі скважин. Оскільки це обладнання є доволі дорогим і потребує постійного обслуговування, виникла необхідність утримання таких систем очистки зворотнього осмосу. Програма передбачає, що балансоутримувачами систем зворотнього осмосу стають групи суб’єктів, три різні суб’єкти: КП «Миколаївоблтеплоенерго», заклади охорони здоров’я — управління охорони здоров’я, оскільки до них інші вимоги. Інші системи зворотнього осмосу пропонується передати на баланс КП ДЄЗ «Пілот». Чому саме це КП, а не Миколаївводоканал. Відповідь проста, тому що КП ДЄЗ «Пілот» - це підприємство, яке є отримувачем бюджетних коштів, тобто вони отримують з бюджету кошти із загального фонду. Якби ми визнавали водоканал таким суб’єктом — для того, щоб надавати кошти їм, потрібно було це робити через поповнення статутних внесків. У зв’язку з тим, що статутні внески — це капітальні видатки, то вони могли б витрачати їх тільки на капітальні видатки. А утримання передбачає закупівлю розхідників, які до капітальних видатків не мають стосунку, - пояснив Ігор Набатов.

На це Олена Кісельова зауважила, що запропонована на затвердження депутатам програма «Доступна вода» не вирішує проблему забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

— Чому не розглядалось питання створення комунальної установи, яка фінансується за рахунок місцевого бюджету і в принципі розглядати це філософське питання щодо доступної води як по суті вирішення соціальних питань мешканців територіальної громади? Я категорично проти роботи через комунальне підприємство, непрофільне комунальне підприємство. Будь яке. У мене є чітка позиція: якщо це стосується життєдіяльності людей, і ви сказали, що вимоги до води у закладах охорони здоров’я якісь специфічні, тому вони будуть теж співвиконавцями цієї програми. Але чомусь інша вода — до неї немає таких вимог. Я думаю, що це або халатно, або недоробка. Тому моя позиція, що в принципі, коли в Миколаєві є проблема з питною водою. І ця програма не вирішує питання питної води. Тому що жодного разу в жодному реченні цієї програми не використовується слово «питна вода». І у мене є відповідь, чому. Тому що вимоги до питної води по ДСТУ написані на папері. А що таке «доступна вода»? Вода і після дощу доступна. Але вона не питна. І тому мені здається, що це рішення не вирішує проблему доступної води. Воно вирішує проблему витрачання коштів бюджету шляхом залучення підрядних організацій для обслуговування цих систем зворотнього осмосу і цих скважин, які нам зробили благодійники. І тепер ми їх передаємо чомусь ЖЕКу «Пілот», який буде купувати обладнання, розхідники, фільтри тощо. Але він буде купувати їх або через тендер, або без тендера. Тому що, давайте будемо чесними, у ЖЕКа «Пілот» спеціалістів по обслуговуванню даних систем немає. Він буде закуповувати цю послугу. У нас є комунальне підприємство «Миколаївводоканал», який може продавати і купувати сьогодні електроенергію, але чомусь не може займатися питною або доступною водою. Якось нелогічно це, - сказала Олена Кісельова.

Коментуючи інформацію про те, що таку воду планують продавати населенню, заступник директора Департаменту ЖКГ зазначив, що вода буде безоплатною, поки діє воєнний стан та не вирішена проблема з водопостачанням.

Також він зауважив, що система зворотнього осмосу здійснює доочистку води, але не можна говорити про те, що вона є питною.

— Ми маємо намір забезпечити людей очищеною водою. Система зворотнього осмосу здійснює доочищення води, - сказав Ігор Набатов.

На це депутат Олена Кісельова висловила нерозуміння, чому міська влада не займається питанням створення установи, яка буде займатися саме доведенням цієї води до рівня питної відповідно до усіх показників. На її думку, у Миколаєві на базі такої установи має бути створена лабораторія. По факту, виявляється, що програма «Доступна вода» необхідна просто для того, щоб обслуговувати системи доочистки води.

— Чому ми не створюємо в Миколаєві установу, яка може потенційно займатися доробкою води до рівня питної? Щоб це була саме установа. Ми будемо виконувати ті повноваження органу місцевого самоврядування щодо забезпечення питною водою. Чому ми в рамках цієї установи не можемо створити лабораторію, яка колись була в Миколаєві, саме щодо перевірки води. Ви ж знаєте, що кожен аналіз щодо визначення якості води коштує майже 2 тисячі гривень, найпростіші проби. А у нас по нормативу мінімум 28 показників, які мають бути визначені щодо визначення води як придатної до споживання. Далі, мають бути нормативи щодо забезпеченості скважин, починаючи з санітарної зони і закінчуючи дозволом на водокористування. Це дуже глобальна система. До чого тут якесь комунальне підприємство, яке буде міняти мембрани? То хай воно собі міняє Це капля в морі тих проблем, з якими ми стикаємось. Ми розуміємо, що водоканал сьогодні не взмозі постачати нам питну воду. І це є як порушенням договору щодо постачання питною водою, але ми мовчимо, тому що такі обставини, що всі розуміють. Але те, що зараз пропонується в рамках «Доступної води» — давайте скажемо чесно, це просто вирішення питання по обслуговуванню, - сказала Олена Кісельова.

На її думку, відбувається фактично обман жителів міста, які, читають про те, що міська влада приймає програму «Доступна вода» і роблять висновок, що це питна вода. Хоча по суті це не так.

— Коли люди читають цю програму, яку приймають депутати, вони свято вірять в те, що вони отримують питну воду від органу місцевого самоврядування. А ми з вами не можемо чесно з вами це сказати. Давайте будемо речі своїми іменами називати. Ми приховуємо той факт, що під «доступною водою» ми розуміємо подачу не питної води, а обслуговування систем зворотнього осмосу, - сказала Олена Кісельова.

Нагадаємо, раніше секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав про те, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.