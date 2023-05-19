У Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.

Про це розповів секретар міськради Дмитро Фалько, передає пресслужба Миколаївської міської ради.

Секретар міськради зазначив, що на черговій сесії Миколаївської міської ради, що відбудеться 30 травня, депутати можуть розглянути програму «Доступна вода». Він зазначив, що на обслуговування точок видачі очищеної води по місту потрібна досить велика сума, у програмі йдеться про 37 млн грн. На даний час фінансування в бюджеті не передбачено, тож в подальшому доведеться перерозподіляти кошти.

В майбутньому цими точками буде опікуватись окреме комунальне підприємство, яке продаватиме воду населенню.

Нагадаємо, що на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Нагадаємо, що у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.