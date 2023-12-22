У 2024 році на реалізацію програми «Доступна вода» планують витратити з бюджету Миколаєва 64,1 мільйони гривень. Про це йдеться у відповідній програмі на наступний рік, пишуть «НикВести».

Ці кошти впродовж наступного року збираються витратити на експлуатацію систем очищення води та ремонт свердловини, зокрема закупівлю матеріалів, запчастин та обладнання.

Водночас програма на 2024 рік передбачає утримання більшої кількості станцій очищення води, пояснив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов під час засідання комісії з питань ЖКГ 20 грудня.

— Це у нас нова програма «Доступна вода» на 2024 рік. Фактично вона дублює програму 2023 року. Єдине, що реально тут змінюється, — це кількість станцій очищення води, на які розповсюджується програма. Це перше. Друге — додається позиція, пов'язана зі свердловинами. Тобто тепер не тільки станції очищення води, а ще й обладнання свердловин утримуватиметься у межах програми. Це необхідно у зв'язку з тим, що велика кількість свердловин були зроблені за 2022 рік та початок 2023 року. Їх також потрібно утримувати, — пояснив Ігор Набатов.

Наразі депутатам пропонують ухвалити на сесії Миколаївської міської ради 23 грудня програму «Доступна вода» на 2024 рік, а рішення про виділення її фінансування прийматиметься окремо.

Нагадаємо, що у червні 2023 року депутати Миколаївської міської ради з другої спроби затвердили програму «Доступна вода». На її реалізацію у 2023 році планувалося направити з міського бюджету 37,6 мільйонів гривень. Ці кошти мали витратити на обслуговування станцій зворотного осмосу, яких на сьогодні у Миколаєві 145.

Нещодавно до програми додали Миколаївський зоопарк. Він отримуватиме кошти з міського бюджету на обслуговування, утримання та ремонт систем очищення води.

Раніше також повідомлялося, що вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.

Водночас повідомлялося, що з початку 2023 року «Миколаївоблтеплоенерго» забезпечило містян питною водою на загальну суму 22 мільйони гривень, однак станом на жовтень ще не отримало компенсацію за програмою «Доступна вода», повідомив директор підприємства Микола Логвінов.

Тоді в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що розраховують, що вже у листопаді облтеплоенерго зможе отримати цю компенсацію. Однак у листопаді цього не сталося.