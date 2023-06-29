Депутати Миколаївської міськради з другої спроби прийняли програму «Доступна вода», яка була відправлена на доопрацювання на минулій сесії.

Про це стало відомо під час онлайн-засідання сесії міськради 29 червня, передають «НикВести».

За словами заступника директора департаменту ЖКГ Миколаєва Ігоря Набатова, під час доопрацювання було проведено розрахунки, які довели доцільність використання суми у розмірі 37 мільйонів гривень на обслуговування станцій зворотного осмосу, яких сьогодні у Миколаєві налічують 145.

Нагадаємо, на попередній сесії міськради депутат Юрій Степанець висловив нерозуміння того, звідки взялась така сума, і сказав, що в такому разі, вода повинна бути «золотою».

— З останньої сесії міської ради дещо змінилося, ми вийшли на комісію ЖКГ, там разом з керівником «Миколаївоблтеплоенерго» провели розрахунки, які підтвердили ту цифру, яка зазначена у програмі, після чого депутати комісії підтримали дане рішення, — сказав Ігор Набатов.

Програма була прийнята з урахуванням ряду пропозицій від депутатів Миколаївської міськради. Так, до виконавців програми включили чотири районні адміністрації міста Миколаєва.

На противагу цьому, член «бюджетної комісії», яка відхилила програму, Сергій Кантор вніс пропозицію про передачу усіх обов’язків щодо забезпечення населення питною водою на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал». Однак пропозиція була відхилена депутатами під час голосування.

— У Миколаєві є КП «Водоканал» де ключове слово «вода». Тому я вважаю, що відповідальним за воду в Миколаєві повинен бути водоканал. Це буде розумно з огляду на професійність фахівців, які обслуговують і закупівель, які будуть проводитися. Розмивання на декілька підприємств, які будуть за це відповідальні тільки збільшать розтрати у громади. Тому я вношу пропозицію, що відповідальним за подачу усієї води в Миколаєві повинен бути водоканал, - сказав він.

У відповідь на таку пропозицію Ігор Набатов зазначив, що лабораторія водоканалу не має відповідних потужностей, аби впоратися з перевіркою таких об’ємів води.

Раніше повідомлялося, що вода за програмою «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету Миколаєва цього року планують витратити 37 мільйонів гривень, не є питною.

Нагадаємо, раніше секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав про те, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.