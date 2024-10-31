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Кім пояснив депутатам міськради Миколаєва, чому потрібно підтримувати «план перемоги» Зеленського

Віталій Кім, депутат міськради Миколаєва та голова ОВА, архівне фото «МикВісті»Віталій Кім, депутат міськради Миколаєва та голова ОВА, архівне фото «МикВісті»

Депутат Миколаївської міськради від «Слуги народу» та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виступив із закликом підтримати пропозицію винесення на ознайомлення міжнародної спільноти «плану перемоги» Володимира Зеленського.

Про це він сказав під час онлайн сесії у середу, 30 жовтня, пишуть «МикВісті».

Віталій Кім зазначив, що документ містить ряд цікавих тез, з якими він не ознайомлений, однак базові та оприлюдненні факти мають допомогти у налагодженні міжнародної підтримку військам України.

— Це політичне рішення, яке демонструє нашим партнерам єдність регіонів та громад, що ми всі обʼєднані однією метою. Там дуже багато речей, які навіть я не знаю, але основні тези, які були, це те, що нам потрібно для продовження допомоги Збройним силам та Силам оборони, — додав Віталій Кім.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав План перемоги президента України Володимира Зеленського. Віталій Кім подякував команді президента за презентацію Плану перемоги. За його словами, важливо, щоб іноземні партнери побачили єдність України в реалізації цього плану.

Як відомо, 30 жовтня Миколаївська міська рада звернулась до європейських міст-побратимів з проханням підтримати президентський План перемоги для подальшої підтримки Збройних сил України.

Що передбачає «план перемоги» Зеленського?

Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня. План включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.

Основні пункти «плану перемоги»:

  1. Геополітичний — запрошення України до НАТО.
  2. Військовий — посилення обороноздатності.
  3. Розміщення неядерних засобів стримування.
  4. Економічний — відновлення економіки.
  5. Безпековий — стратегії для післявоєнного періоду.

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