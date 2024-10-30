Міськрада Миколаєва звернулась до європейських партнерів з проханням підтримати План перемоги Зеленського

Сесія Миколаївської міської ради, скриншот з трансляції

Миколаївська міська рада звернулась до європейських міст-побратимів з проханням підтримати президентський План перемоги для подальшої підтримки Збройних сил України.

Відповідне рішення було прийнято в ході онлайн-сесії у середу, 30 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міськраді Тетяна Домбровська заявила, що це необхідно для того, аби донести до міжнародних партнерів єдину мету українського народу для завершення війни.

— Хочу попросити вас підтримати цей проєкт, в якому ми просимо міста-побратими, щоб вони порушили клопатання перед національним урядом їх країн для підтримки цього плану, щоб вся Європа бачила, що ми єдині, щоб закінчилась війна і щоб нарешті була наша перемога, — сказала Тетяна Домбровська.

З проханням підтримати проєкт рішення до депутатів звернувся і їх колега та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Це політичне рішення, яке демонструє нашим партнерам єдність регіонів та громад. Там дуже багато речей, які навіть я не знаю, але основні тези, які були це те, що потрібно для продовження допомоги Збройним силам та Силам оборони, — додав Віталій Кім.

В свою чергу, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що план не є позицією виключно президента Володмира Зеленського, а представляє інтереси українців.

— Нам важливо, щоб світове співтовариство розуміло, що це не план президента Зеленського, а план президента, представника держави Україна, підтриманий його командою, а також людьми, представники місцевої влади, — сказав міський голова.

Рішення було підтримано одноголосно — 33 «за».

Що передбачає План перемоги Зеленського?

Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня. План включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.

Основні пункти Плану перемоги:

Геополітичний — запрошення України до НАТО. Військовий — посилення обороноздатності. Розміщення неядерних засобів стримування. Економічний — відновлення економіки. Безпековий — стратегії для післявоєнного періоду.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав План перемоги президента України Володимира Зеленського. Віталій Кім подякував команді президента за презентацію Плану перемоги. За його словами, важливо, щоб іноземні партнери побачили єдність України в реалізації цього плану.