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Миколаївський драмтеатр відкриває 98-й театральний сезон: показ вже завтра

Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії, фото з відкритих джерелМиколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії, фото з відкритих джерел

Завтра, 1 листопада, Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії розпочне свій 98-й театральний сезон виставою «Сон літньої ночі» Вільяма Шекспіра. 

Про це повідомив керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії Богдан Головченко.

Як зазначає Богдан Головченко, вистава розпочнеться о 18:00, а режисером-постановником є Євгеній Резніченко.

Нагадаємо, уторік, 1 листопада,  Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії урочисто відкрив 97 театральний сезон проєктом «Віват Європа!». Концерт був створений на знак вдячності за всебічну підтримку України міжнародною спільнотою.

Як відомо, 1 жовтня 2023 року у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрили Велику залу, яку відновили після російської атаки у вересні минулого року.

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