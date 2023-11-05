В середу, 1 листопада, у власний день народження, Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії урочисто відкрив 97 театральний сезон.

Як повідомили в Миколаївській міській раді, в цей вечір творчий колектив муздраму представив глядачу музичний проєкт «Віват Європа!».

У театрі зазначили, що концерт був створений на знак вдячності за всебічну підтримку України міжнародною спільнотою.

«Цього вечора ми запросили наших глядачів у віртуальну мандрівку Європейським союзом. Артисти-вокалісти, артисти хору та актори у супроводі потужного оркестру нашого театру спробували передати культуру і дух країн-членів ЄС», — розказали у театрі.

Артисти подякували за підтримку глядачам, які приходять на вистави навіть у воєнний час, «а особливо нашим захисникам, завдяки яким ми маємо змогу дбати про розвиток культури навіть у такі складні часи».

Нагадаємо, що 1 жовтня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрили Велику залу, яку відновили після російської атаки у вересні минулого року.