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Росіяни атакували дроном автомобіль на Херсонщині: четверо людей постраждали

Херсонська область. Ілюстраційне фотоХерсонська область. Ілюстраційне фото

Вдень 31 жовтня російські війська атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Білозерській громаді Херсонської області. Внаслідок обстрілу четверо людей пораненні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що через російську атаку 27-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг. «Швидка» доставила його до лікарні для надання меддопомоги.

Окрім цього, до лікарні доставили 32-річного чоловіка, який дістав вибухову травму. Медики надають потерпілому допомогу.

Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих, внаслідок обстрілу автомобіля з російського безпілотника.

«Чоловіки, 31 та 32 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення ніг. Лікарі надали постраждалим необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування», — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, внаслідок чергового обстрілу Херсонщини російськими військами загинула людина, ще шестеро людей отримали поранення.

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