Росіяни атакували дроном автомобіль на Херсонщині: четверо людей постраждали
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- Даріна Мельничук
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19:00, 31 жовтня, 2024
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Вдень 31 жовтня російські війська атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Білозерській громаді Херсонської області. Внаслідок обстрілу четверо людей пораненні.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що через російську атаку 27-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг. «Швидка» доставила його до лікарні для надання меддопомоги.
Окрім цього, до лікарні доставили 32-річного чоловіка, який дістав вибухову травму. Медики надають потерпілому допомогу.
Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих, внаслідок обстрілу автомобіля з російського безпілотника.
«Чоловіки, 31 та 32 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення ніг. Лікарі надали постраждалим необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок чергового обстрілу Херсонщини російськими військами загинула людина, ще шестеро людей отримали поранення.
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