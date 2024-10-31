Росія обстріляла 16 населених пунктів Херсонщини: є загиблий та поранні

Наслідки попередніх обстрілів Херсонщини. Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок чергового обстрілу Херсонщини російськими військами загинула людина, ще шестеро людей отримали поранення.

Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під російськими вогнем та авіаударами 30 жовтня опинилися Антонівка, Берислав, Благовіщенське, Білозерка, Гаврилівка, Дудчани, Микільське, Приозерне, Станіслав, Новокаїри, Кізомис, Зеленівка, Комишани, Садове, Новорайськ та Херсон.

Російські військові поцілили в бібліотеку та офісне приміщення; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені багатоповерхівка та 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили гаражі, автобус та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що вчора, 30 жовтня, російська армія шість разів атакувала з FPV-дронів Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.