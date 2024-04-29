Точки видачі води у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова запропонувала розробити програму контролю якості питної води, зокрема у артезіанських свердловинах.

З ініціативою вона виступила у четвер, 25 квітня, під час засідання сесії міської ради, пишуть «НикВести».

Депутатка нагадала, що раніше у Миколаєві діяла лабораторія, яка моніторила якість харчових продуктів та інші аспекти і фінансувалась за рахунок місцевого бюджету. Оскільки зараз контроль за якістю води є необхідністю Олена Кісельова зазначила, що потрібно розробити програму, яка включатиме створення лабораторії та забезпечити її фінансування, щоб щоденно контролювати якість води, якою користуються місцеві жителі.

— Доручити департаменту ЖКГ та всім іншим особам розробити програму по контролю якості питної води, особливо в артезіанських свердловина, щоб здійснювати чесний контроль якості води, яку ми споживаємо і носимо в тих баклажках. Раніше в Миколаєві за рахунок місцевого бюджету діяла лабораторія яка була утворена органом місцевого самоврядування, і слідкувала за контролем як харчових продуктів, так і інших обов'язків. Потрібно брати відповідальність за це і вкладати кошти. Ми вже два роки споживаємо цю воду, а контролю належного якістю води, – повідомила вона.

Голова Миколаївської ОВА, депутат Миколаївської міськради Віталій Кім запропонував замість створення програми спочатку перевірити якість води Держпродспоживслужбою.

— Можливо перевіримо це належними органами, як Держпродспоживслужба і накажемо тих, хто не виконує обов'язки, якщо їм передали ці свердловини комунальні підприємства? Нащо створювати додатковий орган, якщо є виконавчий, який повинен це роботи? – запропонував він.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що на наступному засіданні сесії виконавці програми «Питна вода» нададуть звіт щодо здійснення контролю якістю в точках видачі води.

Нагадаємо, що у червні 2023 року депутати Миколаївської міської ради з другої спроби затвердили програму «Доступна вода». Зокрема на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду 2023 році планувалося направити з міського бюджету 37,6 мільйонів гривень. Ці кошти мали витратити на обслуговування станцій зворотного осмосу, яких на сьогодні у Миколаєві 145. Як відомом, вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Також до програми додали Миколаївський зоопарк. Він отримуватиме кошти з міського бюджету на обслуговування, утримання та ремонт систем очищення води.

Секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.

Водночас повідомлялося, що з початку 2023 року «Миколаївоблтеплоенерго» забезпечило містян питною водою на загальну суму 22 мільйони гривень, однак станом на жовтень ще не отримало компенсацію за програмою «Доступна вода», повідомив директор підприємства Микола Логвінов.

Тоді в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що розраховують, що вже у листопаді облтеплоенерго зможе отримати цю компенсацію. Однак у листопаді цього не сталося.

Крім того, у 2024 році на реалізацію програми «Доступна вода» планують витратити з бюджету Миколаєва 64,1 мільйони гривень. Ці кошти впродовж наступного року збираються витратити на експлуатацію систем очищення води та ремонт свердловини, зокрема закупівлю матеріалів, запчастин та обладнання.

Чому у Миколаєві знову солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду.

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася – вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульц не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «НикВести» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».